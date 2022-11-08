Продажи GTA 5 впервые за девять лет замедлились

В рамках квартального отчёта издательство Take-Two поделилось свежими данными о продажах GTA 5. Оказалось, что за последние три месяца культовый экшен продался в районе 1 млн копий — достойный результат для игры девятилетней давности, однако низкий конкретно для данного проекта.

Как отмечает аналитик под ником Benji Sales, это худший результат в истории GTA 5 со времён релиза в сентябре 2013 года. Экшен скупали бешеными тиражами ежеквартально, однако гегемония тайтла, кажется, подходит к концу. Точные продажи «пятёрки» неизвестны, однако тираж составляет приблизительно 170 млн копий.

Сразу после объявления о замедлении продаж акции Take-Two упали на 17%. Судя по всему, акционеры восприняли новости как тревожный знак.