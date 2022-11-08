Microsoft тестирует рекламу прямо в «Пуске» на Windows 11

Microsoft потихоньку начинает внедрять рекламу в оболочку Windows 11. Как сообщает портал Windows Latest, у некоторых пользователей операционной системы появились рекламные сообщения собственных сервисов компании. Сюда входят, например, облачный сервис OneDrive и создание аккаунта Microsoft для тех, кто не вошёл в профиль.
Предложение о переносе данных в OneDrive
Стоит отметить, что реклама появилась у пользователей тестовых сборок Windows 11, так что она может и не добраться до полноценного релиза следующего обновления.
Например, этой весной Microsoft добавила очень похожую рекламу в «Проводник» и столкнулась с резкой критикой пользователей. После этого компания быстро всё исправила и заявила, что баннеры появились в релизной версии по ошибке.
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