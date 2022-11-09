В новом трейлере Atomic Heart рассказали о мире игры и сюжете

Mundfish поделилась новым большим трейлером ретрофутуристического экшена Atomic Heart. В ролике рассказали о мире игры и завязке сюжета, показав много геймплейных и сюжетных кадров. Видео на русском языке.
История перенсёт игроков в Советский Союз альтернативной реальности. По сюжету СССР сделал мощный технологический скачок в начале XX века, открыв необычное вещество. Благодаря открытию страна начала создавать самых разных роботов, а также проектировать звездолёты, чтобы покорять космос.
Но в один из дней на Предприятии 3826 происходит некий сбой, который выводит из строя всех роботов. Офицер по особым поручениям и специалист по урегулированию сложных ситуаций майор Нечаев отправляется на место происшествия, чтобы остановить бунт роботов и выяснить, что на самом деле произошло.
Atomic Heart выходит 21 февраля 2023 года на ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One. В России игру на ПК можно купить только на платформе VK Play.
- 9 ноября 2022
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