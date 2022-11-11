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Утёк первый геймплей мобильной Battlefield

Утёк первый геймплей мобильной Battlefield
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Студия Industrial Toys на днях запустила в Индонезии, Таиланде, Малайзии, Сингапуре и на Филиппинах бета-тестирование Battlefield Mobile. Пользователи начали делиться в Сети геймплейными кадрами беты. Судя по видео, в мобильном шутере, как и в оригинальных играх, будут танки, из которых можно стрелять, и другая военная техника.

Тестеры Battlefield Mobile сражаются в формате «16 на 16» на нескольких картах, среди которых есть Warpath, Noshahr Canals и Grand Bazaar из Battlefield 3. Локации выглядят проработанными — на них можно разрушать некоторые объекты, а также планировать тактику боя.

Игроки отмечают частое падение фреймрейта даже на мощных смартфонах. Стабильность частоты также зависит от карты, на которой разворачивается действо. Тестирование пока проходит на устройствах под управлением Android.

Battlefield Mobile анонсировали в апреле 2021 года. Когда состоится полноценный релиз, пока неизвестно.

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