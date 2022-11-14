«Пиратов Карибского моря» с Марго Робби больше не делают

Оказывается, Disney некоторое время назад отказался от съёмок фильма во вселенной «Пиратов Карибского моря» с Марго Робби. Об этом актриса рассказала в интервью Vanity Fair.

У нас была идея, и мы долгое время развивали её. Мы хотели фильм с героиней, но не исключительно девушкой, в главной роли. Картина бы отличалась от прошлых фильмов серии.

По мнению Робби, идея была отличной, однако в Disney по неизвестным причинам решили отказаться от проекта. Почему именно, актриса или не знает, или не хочет говорить. Возможно, это связано с низкими сборами подобных «женских» спин-оффов фильмов.

Вдобавок корпорация наверняка всеми силами пытается убедить Джонни Деппа вернуться к роли капитана Джека Воробья. Сам он не так давно говорил, что ни за что не вернётся во франшизу, но Disney ведь умеет уговаривать.