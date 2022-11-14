По мотивам «Гарри Поттера и Проклятого дитя» хотят выпустить фильм

Журналисты издания Puck.news выпустили материал, посвящённый будущему киновселенной «Гарри Поттера». По словам инсайдеров портала, продюсер Warner Bros. Тоби Эммерих предлагал руководству компании создать по пьесе «Гарри Поттер и Проклятое дитя» два фильма.

К сожалению для него и многих фанатов франшизы, Джоан Роулинг не видела творческого потенциала в этой истории, поэтому писательница отказалась участвовать в разработке дилогии. Проект отложили в долгий ящик, однако нынешний глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав решил дать проекту ещё один шанс. Он ищет возможные варианты экранизации пьесы, однако каких-то конкретных планов на неё пока нет. Судя по всему, это лишь один из винтиков будущих фильмов в волшебной вселенной.

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«Гарри Поттер и Проклятое дитя» рассказывает о событиях, произошедших сразу после эпилога оригинальных «Даров смерти». Сюжет посвящён младшему сыну Гарри — Альбусу Северусу Поттеру, которого волшебная шляпа распределяет не в Гриффиндор, а в Слизерин, где он знакомится с сыном Драко Малфоя Скорпиусом. Ему предстоит наладить отношения со своим отцом и понять, что факультет никак не связан с доброй стороной волшебника.