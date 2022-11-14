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По мотивам «Гарри Поттера и Проклятого дитя» хотят выпустить фильм

По мотивам «Гарри Поттера и Проклятого дитя» хотят выпустить фильм
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Журналисты издания Puck.news выпустили материал, посвящённый будущему киновселенной «Гарри Поттера». По словам инсайдеров портала, продюсер Warner Bros. Тоби Эммерих предлагал руководству компании создать по пьесе «Гарри Поттер и Проклятое дитя» два фильма.

К сожалению для него и многих фанатов франшизы, Джоан Роулинг не видела творческого потенциала в этой истории, поэтому писательница отказалась участвовать в разработке дилогии. Проект отложили в долгий ящик, однако нынешний глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав решил дать проекту ещё один шанс. Он ищет возможные варианты экранизации пьесы, однако каких-то конкретных планов на неё пока нет. Судя по всему, это лишь один из винтиков будущих фильмов в волшебной вселенной.

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Босс Warner Bros. Discovery хочет видеть больше фильмов о Гарри Поттере

«Гарри Поттер и Проклятое дитя» рассказывает о событиях, произошедших сразу после эпилога оригинальных «Даров смерти». Сюжет посвящён младшему сыну Гарри — Альбусу Северусу Поттеру, которого волшебная шляпа распределяет не в Гриффиндор, а в Слизерин, где он знакомится с сыном Драко Малфоя Скорпиусом. Ему предстоит наладить отношения со своим отцом и понять, что факультет никак не связан с доброй стороной волшебника.

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