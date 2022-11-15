«Константин 2» с Киану Ривзом станет фильмом для взрослых

Режиссёр фильма «Константин» Фрэнсис Лоуренс рассказал о процессе создания оригинальной ленты. Оказывается, авторы картины метили в возрастной рейтинг «13+» — этого хотело руководство из Warner Bros. Однако комиссия присудила фильму рейтинг «R» — «Только для взрослых», сославшись на чрезмерное насилие, наготу и ругательства.

Лоуренс очень жалеет о том, что съёмочная команда целилась в подростковую аудиторию, поэтому «Константин», по его мнению, совсем не оправдывает рейтинг «R». Ведь если бы он действительно хотел снять кино для взрослых, оно было бы более жестоким и мрачным. Именно на этом и сфокусируется режиссёр, если руководство позволит снять сиквел с рейтингом «R».

При создании «Константина» мы следовали указаниям Warner Bros. и создавали фильм с рейтингом «PG-13». Но комиссия почему-то поставила нам «R». И я очень сожалею о том, что у нас вышла картина для взрослых, которая снималась для подростков. И если бы я хотел снять «взрослый» фильм, я бы действительно метил в рейтинг «R» и сделал его более жестоким и страшным.



Сейчас я хочу создать настоящего «Константина» для взрослых, который покажет зрителям то, чего они хотели изначально, а не его «детскую» версию.

У «Константина 2» пока нет даже примерной даты выхода и полноценного сценария. Судя по всему, продолжение выйдет не раньше 2024 года.