Фоторежим, трассировка лучей и другие подробности обновлённого «Ведьмака 3»

CD Projekt RED провела трансляцию некстген-версии «Ведьмака 3». Разработчики показали все нововведения будущего апдейта и подробно рассказали обо всех улучшениях.

Авторы сразу же показали кусочек геймплея с улучшенным освещением. На ПК будет глобальное освещение через технологию трассировки лучей, а также поддержка технологий масштабирования изображения DLSS и FSR, а также SSR-отражений для абсолютно всех поверхностей.

Обновлённый «Ведьмак 3» Фото: CD Projekt

В некстген-версии будет фоторежим. Пользователи смогут настроить угол камеры, резкость, отдаление камеры и многое другое. Кроме того, в игре появится новая камера с видом из-за плеча — она ещё сильнее погрузит геймеров в мир игры.

Фоторежим в «Ведьмаке 3» Фото: CD Projekt

На консолях появятся режимы графики «Качество» и «Производительность» с повышенной детализацией, поддержкой технологии RTGO и SSR-отражениями. Авторы отдельно отметили, что на Xbox Series S будет режим с 60 кадрами в секунду. Что касается PS5, то разработчики добавят поддержку геймпада DualSense, включая звуки, адаптивные триггеры и вибрацию.

В «Ведьмаке 3» добавят расширенную фильтрацию иконок на карте в духе Cyberpunk 2077. Можно будет убрать знаки вопроса, значки якорей и другие «раздражающие» элементы, находя их самостоятельно.

Некстген-версия будет куда более детализированной игрой, нежели оригинал на ультранастройках. Растительность, волосы, земля, дальность прорисовки — авторы переработали очень многие графические элементы.

Авторы поделились первыми подробностями интеграциями фанатских модов в обновлённую версию. Так, геймеры смогут изменять скорость ходьбы Геральта, чуть сдвигая стик геймпада в сторону. Кроме того, игроки наконец смогут настроить размер текста и субтитров, а также выбрать для них фон. Также польские разработчики перевели игру на традиционный китайский язык.

Обновлённый «Ведьмак 3» Фото: CD Projekt

В обновлённой версии можно будет ставить на паузу любую кат-сцену в игре. А интерфейс можно будет сделать автоматически скрываемым во время передвижения в открытом мире.

Разработчики показали завязку нового квеста в игре, посвящённого сериалу «Ведьмак» от Netflix. В награду игрокам дадут броню Геральта, которую носил Генри Кавилл. Судя по всему, только этим коллаборация не ограничится.

Броня Геральта из сериала от Netflix Фото: CD Projekt

В конце презентации авторы напомнили о функции кросс-прогресса. Пользователи смогут начать играть на одной консоли и переключиться на дальнейшее прохождение на ПК. Все сохранения перенесутся автоматически с помощью единого аккаунта CD Projekt.

Обновлённая версия «Ведьмака 3» для ПК, Xbox Series и PS5 выйдет 14 декабря 2022 года. Апдейт будет полностью бесплатным для всех владельцев оригинальной игры.