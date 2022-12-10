Сделка между Microsoft и Activision Blizzard затягивается. Компании больше не ставят сроки

На днях Федеральная торговая служба США подала в суд на Microsoft, чтобы заблокировать сделку Activision Blizzard. Это событие может серьёзно затянуть процесс и потенциально остановить поглощение. Корпорация в ответ заявила, что готова судиться с кем угодно, но давать каких-либо комментариев по поводу сроков завершения слияния она больше не будет.
Ранее Microsoft заявляла, что сделка с Activision Blizzard за $ 68,7 млрд завершится 30 июня. Но из-за очередной судебной тяжбы назначенный срок, скорее всего, точно сдвинется вперёд.
ФТС уверена, что Microsoft способна косвенно наносить ущерб всей индустрии путём завышения цен на игры Activision на других платформах, а также намеренно снижать их качество и удобство, менять даты выхода и заниматься другими манипуляциями, не оставляя конкурентам шансов на развитие.
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