Сделка Microsoft и Activision Blizzard имеет все шансы развалиться из-за ФТС США

Федеральная торговая служба США всё же подала в суд на Microsoft, чтобы заблокировать сделку Activision Blizzard. Подобное может серьёзно затянуть процесс и потенциально вообще развалить всю сделку.

Главная причина — Microsoft уже показала, что готова делать продукцию своих новых студий эксклюзивной. Речь в первую очередь про Bethesda, где уже подтверждено, что Starfield, Redfall и The Elder Scrolls 6 станут эксклюзивами Xbox и ПК — на PlayStation и Nintendo они не выйдут.

Сегодня мы намерены остановить Microsoft от получения контроля над ведущим независимым игровым издателем, чтобы предотвратить ущерб конкуренции на множестве игровых рынков.

В ФТС считают, что Microsoft может косвенно наносить ущерб — завышать цены на игры Activision на других платформах, намеренно снижать их качество и удобство, менять даты выхода и заниматься другими манипуляциями, чтобы у конкурентов была худшая позиция.

Более того, Microsoft во время покупки Bethesda обещала европейским регуляторам, что продолжит выпускать игры на других платформах, но после передумала и сделала новые игры эксклюзивами.

Сама Microsoft не боится выстаивать свои интересы в суде — она уже прокомментировала решение ФТС и готова выступать, чтобы защитить сделку.