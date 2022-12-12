Игры Ubisoft возвращаются в Steam, но геймеры всё равно недовольны

В декабре Ubisoft начала постепенно возвращаться в Steam. Сперва компания выпустила в магазине Assassin's Creed Valhalla, затем состоялся перевыпуск Anno 1800, а совсем скоро до приложения Valve доберётся и Watch Dogs Legion.

К сожалению для французской компании, геймеры не оценили её возвращение в Steam. Игроки раскритиковали корпорацию за то, что в Valhalla и Anno 1800 почему-то отсутствуют достижения — вместо этого игрокам предлагают «выбивать» их в лаунчере Ubisoft Connect. Сперва пользователи посчитали это какой-то ошибкой, однако поддержка подтвердила, что достижений в Steam не будет.

Мы подтверждаем, что в Assassin's Creed Valhalla и Anno 1800 не будет достижений Steam. Мы приносим прощение за возможные неудобства.

Помимо отсутствия достижений, игроки осудили Ubisoft за то, что она не устроила распродажу дополнений для Anno 1800. Из-за этого пользователи, которые успели купить игру в 2019 году до эксклюзивности в Epic Games Store, не могут приобрести DLC по сниженной цене, хотя в Ubisoft Connect такая возможность есть.

В целом многие геймеры ещё сильнее разочаровались в компании, которая «не слушает свою аудиторию». Если так пойдёт и дальше, то Ubisoft растеряет всех своих некогда многочисленных поклонников.