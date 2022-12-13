Фото: GTA 5 с трассировкой лучей выглядит невероятно

13 декабря для GTA Online вышло обновление Drug Wars, которое добавило в игру новые миссии, автомобили и много другого контента. Пожалуй, самым важным нововведением стала поддержка технологии трассировки лучей, которой обзавелись PS5 и Xbox Series X.
Как ранее сообщили в Rockstar, это лишь первая часть из запланированных апдейтов, поэтому пока что игра поддерживает лишь реалистичные отражения. В дальнейшем авторы хотят перейти на глобальное освещение и другие элементы рейтрейсинга.
Сразу же после релиза апдейта пользователи начали делиться своими скриншотами обновлённой графики, доступной в режиме «Качества» на консолях текущего поколения. В целом картинка стала намного сочнее — отражения действительно добавляют глубины проекту девятилетней давности.
Сравнение GTA 5 с трассировкой лучей и без
Скриншоты GTA 5 с трассировкой лучей
Фото: Rockstar
Фото: Rockstar
Фото: Rockstar
Фото: Rockstar
Фото: Rockstar
Фото: Rockstar
Фото: Rockstar
Фото: Rockstar
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