Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фото: GTA 5 с трассировкой лучей выглядит невероятно

Фото: GTA 5 с трассировкой лучей выглядит невероятно
Комментарии

13 декабря для GTA Online вышло обновление Drug Wars, которое добавило в игру новые миссии, автомобили и много другого контента. Пожалуй, самым важным нововведением стала поддержка технологии трассировки лучей, которой обзавелись PS5 и Xbox Series X.

Как ранее сообщили в Rockstar, это лишь первая часть из запланированных апдейтов, поэтому пока что игра поддерживает лишь реалистичные отражения. В дальнейшем авторы хотят перейти на глобальное освещение и другие элементы рейтрейсинга.

Сразу же после релиза апдейта пользователи начали делиться своими скриншотами обновлённой графики, доступной в режиме «Качества» на консолях текущего поколения. В целом картинка стала намного сочнее — отражения действительно добавляют глубины проекту девятилетней давности.

Сравнение GTA 5 с трассировкой лучей и без

Без рейтрейсинга
Без рейтрейсинга
Рейтрейсинг
Рейтрейсинг
Без рейтрейсинга
Без рейтрейсинга
Рейтрейсинг
Рейтрейсинг
Без рейтрейсинга
Без рейтрейсинга
Рейтрейсинг
Рейтрейсинг
Без рейтрейсинга
Без рейтрейсинга
Рейтрейсинг
Рейтрейсинг
Без рейтрейсинга
Без рейтрейсинга
Рейтрейсинг
Рейтрейсинг

Скриншоты GTA 5 с трассировкой лучей

Фото: Rockstar

Фото: Rockstar

Фото: Rockstar

Фото: Rockstar

Фото: Rockstar

Фото: Rockstar

Фото: Rockstar

Фото: Rockstar

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022