Фанаты нашли утерянную игру с «королём поп-музыки» Майклом Джексоном

На YouTube опубликовали кадры из ранее утерянного аркадного экшена Scramble Training от SEGA. В нём важную роль играл культовый артист Майкл Джексон — он выступал помощником пользователя. Игра вышла в 1993 году и была доступна в тематических парках развлечений японской компании.

После связанных с певцом нескольких скандалов SEGA удалила все упоминания Scramble Training. Но недавно запись игрового процесса и кадры с Майклом случайно всплыли на одной из барахолок в Британии.

В начале 90-х Майкл плотно сотрудничал с SEGA. В 1990 году компания выпустила игру Michael Jackson’s Moonwalker, основанную на фильме Джексона Moonwalker. Ещё икона поп-музыки написал музыку к Sonic the Hedgehog 3, которая вышла в 1994-м. Эту информацию в этом году подтвердил бывший глава Sonic Team Юдзи Нака.