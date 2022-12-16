Генри Кавилл станет лицом фильмов и сериалов по Warhammer 40,000
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Слухи оказались правдой — Amazon действительно приобрёл права на экранизацию Warhammer 40,000. Студия начнёт снимать фильмы и сериалы по культовой вселенной, а возглавит производство и снимется в нескольких картинах Генри Кавилл — большой фанат франшизы. Работать над проектами будут сразу три студии: Vertigo, Amazon Studios и Games Workshop.
Сам актёр признался, что обожает Warhammer с раннего детства, поэтому он счастлив быть главным лицом кинофраншизы.
Я люблю Warhammer с детства, и этот момент для меня действительно особенный. Вести эту кинематографическую вселенную с самого её зарождения — большая честь и ответственность. Я очень благодарен за всю работу, проделанную Vertigo, Amazon Studios и Games Workshop. Теперь я на шаг ближе к осуществлению мечты всей моей жизни.
Судя по всему, сделка стала возможной именно потому, что недавно Кавилл покинул сразу две вселенные: «Ведьмака» и киновселенную DC. Каким будет первый проект Warhammer в кино, актёр не сообщил.
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