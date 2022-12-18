Монеси — лучший игрок BLAST Premier World Finals. Это первая награда MVP в его карьере
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17-летний российский киберспортсмен Илья m0NESY Осипов признан самым ценным игроком по итогам турнира BLAST Premier World Finals по CS:GO в Абу-Даби.
Снайпер G2 Esports закончил лишь две карты с «отрицательным» рейтингом (ниже 1), а финальную серию чемпионата закончил с показателем 1.27.
Фото: HLTV
Для молодого игрока из России победа команды на BLAST Premier World Finals стала первой в профессиональной карьере. Он также впервые признан лучшим игроком крупного LAN-турнира.
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Сегодня G2 Esports победила на финальном турнире серии BLAST Premier 2022 года — это первый титул коллектива за последние несколько сезонов. В решающем матче европейская пятёрка вместе с Монеси уверенно победила Team Liquid из США — 16:7, 16:12.
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