Google научится распознавать непонятные записи врачей с рецептами

Google, кажется, взялась за самую нужную функцию в истории человечества. Компания работает над специальным ИИ-алгоритмом, который будет считывать даже самые сложные человеческие почерки и переводить надпись на понятный язык. Для этого нужно будет прогнать картинку через Google Lens — за несколько секунд система расскажет, что имелось ввиду.

Речь в первую очередь идёт о рецептах, которые врачи пишут в самом непонятном стиле. Компания показала первый пример работы технологии на конференции в Индии. Программе удалось узнать как минимум три медицинских термина, однако, как отмечают в компании, сотрудникам предстоит ещё много работы, чтобы она работала корректно и научилась отличать похожие друг на друга слова и выражения.

Когда именно выйдет неназванная технология, пока неизвестно.