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«Дом дракона» стал самым популярным сериалом «Амедиатеки» в 2022 году

«Дом дракона» стал самым популярным сериалом «Амедиатеки» в 2022 году
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Российский стриминговый сервис «Амедиатека» поделился занятной статистикой за 2022 год. Компания раскрыла, какие сериалы в этом году смотрели больше всего.

Лидирующую позицию ожидаемо заняло шоу «Дом дракона» — приквел «Игры престолов». Сериал HBO Max оценили очень высоко как критики, так и зрители. На втором месте расположился сериал «Эйфория», а тройку лидеров закрыло шоу «И просто так».

Ещё в топе есть «Убивая Еву», «Мир Дикого Запада» и «Белый лотос».

Фото: «Амедиатека»

Известно, что второй сезон «Дома дракона» уже разрабатывают. Франшизу будут развивать как минимум ещё несколько сезонов. Премьеру нового сезона не стоит ждать раньше 2024 года. Скорее всего, в России сериал можно будет тоже посмотреть от «Амедиатеки».

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