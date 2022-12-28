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Как «Аватар» спасает Disney после провалов Marvel: причины успеха фильма Кэмерона

«Аватар 2» уничтожает фильмы Marvel. Зрители устали от плохих фильмов про супергероев
Михаил Шевкун
Как «Аватар» спасает Disney после провалов Marvel
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Кэмерон традиционно показывает Голливуду, кто здесь главный.

«Аватар: Путь воды» хоть и не показал рекордные стартовые результаты даже для проектов во время пандемии, всё равно пользуется огромным спросом. Фильм Джеймса Кэмерона за 12 дней смог собрать свой первый миллиард. Это третий результат в истории кинематографа.

Впереди только две части «Мстителей»: «Война бесконечности» сделала это за 11 дней, а «Финал» — всего за пять. Однако «Аватару 2» предстоит поделить место с двумя другими блокбастерами, ведь свой миллиард за 12 дней также собрали «Человек-паук: Нет пути домой» и «Звёздные войны: Пробуждение Силы».

Что особенно интересно, так это выдержка «Аватара 2» — по миру фильм стартовал слабее «Нет пути домой», но в целом смог нагнать темпы фильма про Человека-паука, по итогам 12 дней сравняв результаты.

«Аватар: Путь воды»

«Аватар: Путь воды»

Фото: Disney

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Многие аналитики изначально ожидали, что новинка Кэмерона не поставит рекорды на старте проката, а будет пользоваться спросом в течение долгого времени — в общем-то, как это было и с первым «Аватаром». Тот вообще относительно медленно собирал кассу, но в итоге стал самым успешным фильмом в истории.

С учётом дополнительных прокатов у первой части почти $ 3 млрд — $ 2,923 млрд. Интересно, когда Disney ещё раз пустит фильм в кинотеатры, чтобы наконец-то добраться до заветной цифры.

При этом «Аватар 2» явно не стал новым словом в жанре — фильм идёт больше трёх часов, а многие отзываются о нём просто как о хорошем фильме. Сиквел не принёс с собой никакой революции, ради которой картину многие решили бы пересматривать по множеству раз.

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Но, что странно, это не мешает сборам. Люди не спешат в кинотеатры в попытке первыми посмотреть новинку, многие явно приходят на просмотр постепенно. Для крупных фильмов это уже редкое событие — большинство блокбастеров теряют хватку уже на второй неделе. Их посмотрели фанаты, а остальные уже медленно добираются до кино. Это особенно заметно по фильмам Marvel в последнее время. Чуть ли не половину кассы они делают в стартовые уикенды, а после добирают.

«Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»

«Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»

Фото: Disney

Стоит ли вообще упоминать, что единственный фильм Marvel Studios, собравший в прокате миллиард после начала пандемии, это «Человек-паук: Нет пути домой» — и его выпускала не Disney, а Sony.

Вообще, сейчас особенно заметно, что люди устали от супергероев — почти за три года ни один фильм, кроме «Человека-паука», не собрал даже миллиарда. В топе по сборам фильмов в 2022 году исключительно более классические блокбастеры: «Топ Ган», «Мир Юрского периода» и теперь «Аватар».

Чувствуете тенденцию? Параллельно тому, как Disney самостоятельно убивает киновселенную Marvel пресными и повторяющимися фильмами и сериалами, остальной Голливуд начал вспоминать о былом — фильмах-событиях, которые не пытаются запустить серию из 20 других картин, а просто работают как самостоятельные развлечения.

«Топ Ган: Мэверик» полностью самостоятельный и работает отлично без знания первого фильма. Не совсем удачный триквел «Мира Юрского периода» — аналогично. Как и «Аватар 2». Все они часть существующих франшиз, но при этом самостоятельные произведения внутри них. Они отлично смотрятся в отрыве от других картин.

Эта смена парадигмы Голливуда особенно сильно ударила по Disney, у которой самые кассовые фильмы последних лет строились на сериализации и построении вселенных, где каждое кино — лишь часть большей истории.

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И вот лишь спустя три года корпорация наконец-то получила свой первый фильм с миллиардом… после Paramount («Топ Ган»), Universal («Мир Юрского периода») и даже Sony («Человек-паук: Нет пути домой»). Неудивительно, что на фоне таких слабых результатов сейчас в Disney сменилось руководство — на место президента вернулся Боб Айгер.

Disney очень повезло, что после покупки Fox ей достался «Аватар» — ведь без него ситуация у корпорации была бы куда печальнее. Может быть, «Аватар: Путь воды» не стал революцией, не шокировал зрителей и не превратился в прецедент для кинематографа, он сделал кое-что важнее — он оказался просто отличным блокбастером старой школы. Каким в мае оказался «Топ Ган: Мэверик». И зрители явно хотят больше такого штучного кино.

«Топ Ган: Мэверик»

«Топ Ган: Мэверик»

Фото: Paramount

А создателям супергеройского кино прямо сейчас нужно бить тревогу — типичному ширпотребу, каким предстала четвёртая фаза киновселенной Marvel, не место в современном кинематографе. Зрители хотят более штучные и оригинальные картины. Те, что расскажут увлекательную историю прямо сейчас, а не оставят очередные намёки на какое-то грандиозное будущее. Такими темпами франшиза может просто не дожить до этого.

В этом плане интересно взглянуть, во что превратятся фильмы и сериалы DC с приходом нового руководства. Там уже приняли самые сложные решения, включающие в себя отказ от чуть ли не идеального актёрского состава работ Зака Снайдера. Будем надеяться, что там киновселенную будут строить на работах уровня «Джокера» — нетривиальных попытках рассказать интересную историю. И, как благодаря «Джокеру» мы уже знаем, для этого вообще не нужны сотни миллионов.

«Джокер»

«Джокер»

Фото: Warner Bros.

Disney лишь один совет — перестаньте пытаться связать всё в единую сюжетную линию и дайте больше интересных идей в отдельных фильмах и сериалах, иначе киновселенная Marvel долго не протянет. Четвёртая фаза выглядела как интересное поле для экспериментов, но в конечном итоге она вылилась в бессвязные проекты, снятые по единому шаблону. Никакого креатива. Вы так можете лишиться своей главной франшизы.

А «Аватару: Путь воды» хочется пожелать добраться до отметки в $ 2 млрд, тем самым став безоговорочно успешным для Disney и вдобавок к этому первым фильмом с таким результатом после начала пандемии. Джеймс Кэмерон – мастер своего дела, и каждый его фильм показывает всей индустрии, кто здесь всегда был и остаётся главным.

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