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Источник: Бен Аффлек может сыграть злодея в Marvel

Источник: Бен Аффлек может сыграть злодея в Marvel
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Известный инсайдер под ником MyTimeToShineHello, который активно делится информацией из мира супергеройского кино, сообщил, что Бен Аффлек вёл переговоры с Marvel Studios по поводу участия в одном из будущих проектов.

Согласно информации, Аффлек может сыграть роль Дарио Аггера. В комиксах этот персонаж — злодей, директор мегакорпорации Roxxan, умеющий превращаться в минотавра. По силам Аггер сравним с Тором.

Фото: Twitter

Как прошли переговоры, неизвестно. Вполне логично, что Marvel постучалась к Аффлеку после того, как Джеймс Ганн и Питер Сафран навели шум в киновселенной DC. Отмечалось, что Аффлек якобы общался с Ганном на тему того, чтобы снять фильм для DC, но к общему мнению они так и не пришли.

Если Аффлек и сыграет Дарио Аггера, то неизвестно, где именно. Да и пока что трудно представить проект, в котором был бы нужен этот злодей.

Дарио Аггер в образе минотавра в комиксах Marvel

Фото: Marvel Comics

До официального подтверждения к информации лучше отнестись с долей скепсиса.

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