rain возьмёт отпуск из-за рождения ребёнка — в FaZe Clan его может заменить россиянин

Известный инсайдер и аналитик CS:GO Алексей OverDrive Бирюков в своих соцсетях сообщил, что FaZe Clan может начать сезон 2023 года с заменой — команда проведёт несколько турниров со стендином.

По данным источника, 28-летний рифлер европейского коллектива Ховард rain Найгард планирует взять длительный отпуск, так как у него появится ребёнок.

Overdrive также рассказал, что сейчас FaZe Clan рассматривают на место rain некого киберспортсмена из России, но отметил, что это далеко не точная информация.

Впервые rain сообщил, что готовится стать отцом, в августе 2022 года — он опубликовал фото с женой и снимком УЗИ. В то же время о планах приостановить профессиональную карьеру игрок ни тогда, ни позже не сообщал.