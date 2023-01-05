Клон Among Us про гусей побил рекорд оригинала — более полумиллиона игроков онлайн

Видеоигра Goose Goose Duck, повторяющая концепцию Among Us, побила её рекорд по количеству игроков онлайн в Steam — в середине дня 5 января в неё зашли более 514 тыс. человек. Оригинал же смог собрать максимум 447 тыс. игроков около двух лет назад.

Сейчас Goose Goose Duck занимает третье место в чарте платформы, уступая только Counter-Strike: Global Offensive и Dota 2.

Фото: Steam

Как и Among Us, Goose Goose Duck предназначена для группы игроков. Несколько из них получают тайную роль предателя и должны убить всех остальных, а другие — раскрыть злоумышленников.

В отличие от оригинала, проект Gaggle Studios распространяется бесплатно. Действие также происходит на космическом корабле, но в виде персонажей используются рисованные модельки гусей.