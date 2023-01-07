Sony: PlayStation 5 — больше не дефицитный товар

На выставке CES 2023 Sony официально заявила, что PlayStation 5 — больше не дефицитная консоль. Глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан отметил, что теперь найти и купить приставку в розничных магазинах всего мира гораздо проще, чем раньше. Он также похвалился продажами платформы — с 2020 года компания реализовала более 30 млн консолей.
Несмотря на заявление Sony, в крупных торговых сетях Best Buy и GameStop консоли всё ещё нет в наличии. Что касается российских сетей, то в них платформу можно купить чуть более чем за 70 тыс. рублей.
Фото: «М-видео»
Фото: «ДНС»
PlayStation 5 поступила в продажу в ноябре 2020 года, но только в августе 2022-го консоль стало проще найти в продаже и приобрести. До этого она редко появлялась в торговых сетях — спекулянты скупали все партии и перепродавали по завышенной цене.
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