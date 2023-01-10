Российский клуб forZe Esports представил новый логотип и айдентику

Киберспортивный клуб forZe Esports подвёл итоги голосования пользователей, на основе которых будет изменён визуальный стиль коллектива — логотип, форма, дизайн социальных сетей и другие атрибуты организации.

Основные детали, такие как символ клуба Черномор и командные цвета (красный, белый и чёрный) остались неизменны, но стали более современными и лаконичными.

Черномор не потерял свою суровость, но избавился от тяжелых элементов: массивного щита и текстового блока в логотипе. На лице Черномора появились шрамы, они символизируют опыт команды, закалённой участием в десятках турниров по всему миру. Новый логотип символизирует опыт прошлого, эстетику настоящего и наш взгляд в будущее.

Новый логотип и айдентика forZe Esports

Фото: forZe Esports

Фото: forZe Esports

Фото: forZe Esports

Старый логотип команды

Фото: forZe Esports

forZe Esports — российский киберспортивный клуб, основанный в 2001 году. Сейчас поддерживает составы по CS:GO и FIFA.