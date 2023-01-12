Rocket League заполонили очень сильные боты. Они обыгрывают даже профессионалов

Rocket League, симулятор футбола на автомобилях, спустя семь лет после релиза продолжает пользоваться большой популярностью. В проект Psyonix ежедневно играет более 43 тыс. игроков в одном только Steam — данных по другим платформам нет, однако они наверняка такие же высокие.

Один из главных плюсов игры — проработанный соревновательный режим со множеством рангов, в который играют десятки тысяч людей по всему миру. К сожалению, даже здесь далеко не все играют честно: недавно футсим начали заполонять настоящие читеры. Дело в том, что в Rocket League есть возможность модифицировать игру, но только в закрытых матчах. Судя по всему, хакеры нашли способ обойти это ограничение и начали создавать модифицированных ботов, которые играют за них в онлайне.

Работает это так: для игры пишут специального бота, который берёт данные прямо из матча. Во время поединка читер передаёт управление в «его руки» — и ИИ начинает играть как профессионал мирового уровня. Подобные боты практически не ошибаются, всегда верно рассчитывают траектории и с лёгкостью отбивают даже самые сильные удары.

С помощью подобных читов некоторые пользователи добираются до наивысших рангов в игре, используя подобные ухищрения в том числе для платной прокачки аккаунтов. Пользователи Reddit уже вовсю бьют тревогу: ботов становится так много, что матчи становятся совсем неинтересными независимо от того, за какую команду ты играешь.

Psyonix тем временем пока не комментировала происходящее, однако разработчикам точно нужно что-то делать с этой проблемой. В конечном итоге из Rocket League могут уйти даже самые лояльные геймеры, если проблему так и не разрешат.