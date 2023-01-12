Источник: Джессика Джонс и Каратель вернутся в новом сериале о Сорвиголове

Инсайдер под ником MyTimeToShineHello, который не раз публиковал достоверную информацию о киновселенной Marvel, заявил о полноценном возвращении Джессики Джонс. По словам его источников, героиня не только появится в грядущем сериале «Сорвиголова: Рождённый заново», но и станет довольно важным персонажем. Чуть позже он также подтвердил и возвращение Карателя. Кто именно сыграет героев, пока неясно.

Вполне возможно, что речь идёт в том числе о блокбастере «Мстители: Секретные войны», в котором может появиться множество знакомых супергероев. Слухи ходят в том числе о Железном человеке Роберта Дауни мл. и даже Росомахе Хью Джекмана. Выход ленты состоится в 2026 году.

При этом ждать возращения Железного кулака и Люка Кейджа в ближайшем будущем не стоит. Как отмечает MyTimeToShineHello, если это и произойдёт, то в далёком будущем.