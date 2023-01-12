Источник: Джессика Джонс и Каратель вернутся в новом сериале о Сорвиголове

Инсайдер под ником MyTimeToShineHello, который не раз публиковал достоверную информацию о киновселенной Marvel, заявил о полноценном возвращении Джессики Джонс. По словам его источников, героиня не только появится в грядущем сериале «Сорвиголова: Рождённый заново», но и станет довольно важным персонажем. Чуть позже он также подтвердил и возвращение Карателя. Кто именно сыграет героев, пока неясно.
Вполне возможно, что речь идёт в том числе о блокбастере «Мстители: Секретные войны», в котором может появиться множество знакомых супергероев. Слухи ходят в том числе о Железном человеке Роберта Дауни мл. и даже Росомахе Хью Джекмана. Выход ленты состоится в 2026 году.
При этом ждать возращения Железного кулака и Люка Кейджа в ближайшем будущем не стоит. Как отмечает MyTimeToShineHello, если это и произойдёт, то в далёком будущем.
- 12 января 2023
-
19:13
-
18:47
-
18:27
-
18:14
-
18:03
-
17:34
-
17:18
-
17:13
-
16:47
-
16:41
-
16:36
-
16:07
-
16:00
-
15:33
-
15:32
-
15:23
-
15:11
-
14:46
-
14:09
-
13:42
-
13:40
-
13:08
-
12:58
-
12:37
-
12:17
-
11:23
-
10:32
-
10:03
-
09:31
- 11 января 2023
-
21:50
-
20:59
-
20:29
-
19:48
-
19:44
-
19:13