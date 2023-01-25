Экшен-стратегия Minecraft Legends выйдет 18 апреля
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В рамках конференции Developer_Direct от Microsoft и Xbox, которая проходит сегодня в онлайн-формате, была объявлена дата выхода стратегии Minecraft Legends.
Релиз от Mojang Studios, который должен стать спин-оффом оригинального Minecraft, будет включать сюжетную кампанию, а также режимы для совместной игры в формате PvP-сражений, где нужно будет разрушить базу соперника.
Авторы также показали официальный геймплейный трейлер Minecraft Legends.
По сюжету игрокам предстоит защитить мир от внезапного нашествия пиглинов, используя оружие и различные инструменты, а также строительство, как в Minecraft.
Minecraft Legends выйдет 18 апреля 2023 года на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Игра будет доступна в Game Pass с момента релиза.
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