Четвёртый сезон сериала «Наследники» стартует в марте

HBO выпустила первый тизер четвёртого сезона сериала «Наследники». В нём можно увидеть, как дети миллиардера вновь плетут интриги вокруг его личности и готовятся к тому, чтобы возглавить компанию после его смерти. Новый сезон стартует уже 26 марта. Сколько эпизодов войдёт в новый сезон, пока неизвестно.
«Наследники» рассказывают о семье Рой, владельцах корпорации «Уэйстар Ройко». У главы семьи Логана Роя (Брайан Кокс) стремительно ухудшается состояние здоровья. Четверо его детей: старший сын Коннор (Алан Рак), Кендалл (Джереми Стронг), Роман (Киран Калкин) и Шив (Сара Снук) — начинают готовиться к будущему без отца, и каждый из них ведёт борьбу за доминирующее положение в компании.
«Наследники» — один из самых популярных и престижных сериалов HBO. Три сезона принесли компании 48 номинаций на премию «Эмми» и 13 побед, включая статуэтку за лучший драматический телесериал.
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