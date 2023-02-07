Кирилл Капризов назвал Dota 2 любимым занятием в выходные

Хоккейный клуб «Миннесота Уайлд» рассказал об увлечениях российского нападающего Кирилла Капризова на своей страничке в Twitter.

Выяснилось, что в свободные от тренировок и матчей дни олимпийский чемпион 2018 года больше всего любит играть в Dota 2. Помимо этого, Капризов назвал свой любимый фильм — «Гладиатор», а также сериал, который смотрит сейчас — это «Ход королевы».

Фото: Twitter «Миннесоты»

Любимым спортсменом нашего нападающего стал баскетболист Коби Брайант, а лучшая домашняя еда по версии Кирилла — блины.

Ранее Кирилл Капризов уже рассказывал, что уделяет много свободного времени Dota 2. Он частенько играет сам, а также смотрит стримы на Twitch и профессиональные матчи по «Доте», следя за выступлениями Team Spirit.