Кирилл Капризов назвал Dota 2 любимым занятием в выходные
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Хоккейный клуб «Миннесота Уайлд» рассказал об увлечениях российского нападающего Кирилла Капризова на своей страничке в Twitter.
Выяснилось, что в свободные от тренировок и матчей дни олимпийский чемпион 2018 года больше всего любит играть в Dota 2. Помимо этого, Капризов назвал свой любимый фильм — «Гладиатор», а также сериал, который смотрит сейчас — это «Ход королевы».
Фото: Twitter «Миннесоты»
Любимым спортсменом нашего нападающего стал баскетболист Коби Брайант, а лучшая домашняя еда по версии Кирилла — блины.
Ранее Кирилл Капризов уже рассказывал, что уделяет много свободного времени Dota 2. Он частенько играет сам, а также смотрит стримы на Twitch и профессиональные матчи по «Доте», следя за выступлениями Team Spirit.
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