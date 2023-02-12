Стали известны первые детали новой игры от авторов Gotham Knights

WB Games Montreal в прошлом году выпустила противоречивую Gotham Knights. Команда уже трудится над новым проектом. Благодаря недавно опубликованной вакансии на сайте студии вскрылись некоторые подробности проекта.

Команда ищет ведущего программиста игрового процесса для AAA-игры. События проекта развернутся во вселенной комиксов DC. В описании вакансии также говорится, что кандидат должен иметь (необязательный) опыт разработки игр на Unreal Engine 5 или Unreal Engine 4.

В этой роли вы будете управлять группой программистов для разработки, обслуживания и оптимизации кроссплатформенных систем и инструментов, включающих геймплей, графику, анимацию, физику, сеть и другие основные системы.

А благодаря профилю старшего продюсера WB Games Montreal Брайана Теберга в Linkedin стало известно, что проект запустили в разработку в декабре прошлого года.

Gotham Knights вышла 21 октября на ПК, PS5 и Xbox Series. Критики приняли супергеройский боевик прохладно, при этом некоторые игроки начали поддерживать тайтл и его авторов.