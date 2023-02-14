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Благодаря «Аватару 2» Джеймс Кэмерон заработал $ 95 млн

Благодаря «Аватару 2» Джеймс Кэмерон заработал $ 95 млн
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«Аватар: Путь воды» стал не только одним из самых кассовых фильмов в истории, но и принёс приличную прибыль режиссёру Джеймсу Кэмерону. По данным Forbes, постановщик заработал с ленты $ 95 млн.

Forbes отметило, что у Кэмерона и кинокомпании 20th Century Studios, занимавшейся дистрибьюцией фильма, было соглашение. Согласно ему, Кэмерон получал различные бонусы за выдающиеся успехи картины. Точная сумма этих бонусов неизвестна.

Успех «Аватара 2» показал, что людям всё ещё нравится ходить в кинотеатры и смотреть фильмы на больших экранах. Теперь Кэмерону предстоит выпустить ещё как минимум три части «Аватара» и вновь удивить фанатов.

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«Путь воды» можно посмотреть и в кинотеатрах России, но с дубляжом из Казахстана.

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