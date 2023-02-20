Atomic Heart протестировали на 22 видеокартах в разных разрешениях

Специалисты немецкого издания ComputerBase провели большое исследование производительности игры Atomic Heart, запустив её на компьютере с разными видеокартами.
В качестве основы использовался ПК на Intel Core i9-12900K с материнской платой ASUS ROG MAXIMUS Z690 APEX и 32 гигабайтами оперативной памяти DDR5.
Оказалось, что даже в разрешении 1080р с максимальными настройками графики Atomic Heart выдаёт 60 кадров в секунду не на всех видеокартах — для этого потребуется минимум NVIDIA RTX 2070 SUPER или AMD Radeon RX 6650 XT.
Фото: ComputerBase
Для того, чтобы получить 60 fps в качестве 1440р, потребовалась GeForce RTX 3060 Ti, а в разрешении 4К — RTX 3080 Ti.
Фото: ComputerBase
Специалисты также отметили высокий уровень графики в Atomic Heart и отсутствие проблем, встречающихся в других играх на Unreal Engine. При этом уточняется, что при снижении настроек до среднего уровня качество картинки становится намного хуже.
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