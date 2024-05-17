Анонсирован смартфон Realme GT Neo6 с ярким экраном и большой батареей

На прошлой неделе компания Realme анонсировала новый среднебюджетный смартфон под названием GT Neo6. Девайс работает на процессоре Snapdragon 8s Gen 3 и под управлением операционной системы Realme UI 5.0 на базе Android 14.

Фото: Realme

Realme GT Neo6 оснащён 6,78-дюймовым изогнутым дисплеем Pro-XDR OLED с частотой обновления 120 Гц, разрешением 2780×1264 пикселя и максимальной яркостью 6000 нит. Также устройство получило большую батарею ёмкостью 5500 мА/ч, поддерживающую быструю проводную зарядку мощностью до 120 Вт.

Что касается камер, то на фронтальной стороне расположен датчик с разрешением 32 МП, а на тыльной установлена двойная камера с модулем на 50 МП и 8 МП. Realme GT Neo6 доступен для покупки в трёх расцветках: зелёной, фиолетовой и серой.

Цены на устройство начинаются от $ 290 (~ 26,3 тысячи рублей).