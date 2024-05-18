Самый популярный Twitch-стример Kai Cenat прошёл Elden Ring за 167 часов

Неделю назад самый популярный Twitch-стример Kai Cenat с 10,5 млн фолловеров (среди которых 300 тысяч платных подписчиков) начал проходить Elden Ring. Контентмейкер стал играть в хардкорный экшен в формате марафонов, хотя раньше не был знаком с соулслайками.

Видео доступно на Twitch-канале Kai Cenat. Права на видео принадлежат Kai Cenat.

Из-за отсутствия опыта в подобных проектах он совершал множество ошибок, часто злился, умирал, кричал и разбивал геймпады об стены. Некоторые его клипы с реакциями настолько рассмешили зрителей, что собрали по 200-300 тысяч просмотров.

В конце концов, спустя кучу потраченных нервных клеток, 1701 смерть и 167 часов, Kai Cenat наконец-то прошёл Elden Ring — для убийства финального босса ему потребовалось более 24 часов. С победой стримера даже поздравил в соцсети X (ранее Twitter) издатель тайтла Bandai Namco.

Дополнение Shadow of the Erdtree для Elden Ring выйдет 21 июня на ПК и консолях. Аддон доступен для покупки и в России.