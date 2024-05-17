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Беллингем, Гризманн и другие: в EA Sports FC 24 вышли карточки лучших игроков Ла Лиги

Беллингем, Гризманн и другие: в EA Sports FC 24 вышли карточки лучших игроков Ла Лиги
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17 мая в EA Sports FC 24 Ultimate Team стартовал четвёртый этап ивента «Команда сезона». На протяжении следующей недели в режиме будут доступны лучшие игроки сезона чемпионата Испании по футболу — их можно купить во внутриигровом трансферном рынке за внушительную сумму или получить в наборах.

В этом году в команду лучших игроков сезона Ла Лиги вошли в основном футболисты «Реала», «Барселоны» и других клубов с верхних строчек таблицы чемпионата. Наивысшего рейтинга — 97 баллов — удостоился лишь Джуд Беллингем.

Фото: EA Sports

Команда сезона Ла Лиги доступна в EA Sports FC 24 Ultimate Team до 24 мая включительно. После этого разработчики выпустят команду сезона Серии А и ультимативную коллекцию лучших карточек сезона.

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