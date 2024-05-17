Киллиан Мёрфи появится в фильме «28 лет спустя» неожиданным образом

Недавно один из руководителей Sony Pictures Том Ротман пообщался с журналистами издания Deadline. В ходе разговора Ротман заявил, что в фильме «28 лет спустя» всё-таки сыграет Киллиан Мёрфи. Правда, глава компании уточнил, что актёр появится на экране крайне неординарным образом.

Также Том Ротман обмолвился, что триквел выступит не буквальным продолжением «28 дней спустя» и «28 недель спустя». Однако что конкретно он имеет в виду, не уточнил.

Постановщиком выступил Дэнни Бойл — режиссёр первых двух частей, также известный по «Миллионеру из трущоб» и «Франкенштейну» 2011 года. Главные роли сыграют Джоди Комер («Убивая Еву»), Аарон Тейлор-Джонсон («Пипец»), Рэйф Файнс («Гарри Поттер») и Джек О’Коннелл («Феррари»).

Премьера фильма ужасов «28 лет спустя» состоится 20 июня 2025 года.