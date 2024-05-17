Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Боевик «Каскадёры» с Райаном Гослингом выйдет в онлайне 21 мая

Боевик «Каскадёры» с Райаном Гослингом выйдет в онлайне 21 мая
Комментарии

Как сообщает портал What To Stream, фильм «Каскадёры» с Райаном Гослингом и Эмили Блант выйдет в цифровых сервисах уже 21 мая. Это случится спустя три месяца после премьеры ленты в мировых кинотеатрах.

За этот срок лента собрала в прокате чуть больше $ 107 млн при бюджете в $ 140 млн. Судя по всему, в студии Universal Pictures решили выпустить боевик в онлайн-кинотеатрах как можно скорее, чтобы попытаться отбить затраты в стримингах и на телевидении.

Фильм «Каскадёры» рассказывает о каскадёре, который в перерывах между съёмками подрабатывает охотником за головами. В нелёгком деле ему помогает его бывшая девушка Джоди, которая параллельно снимает свой самый первый фильм в карьере. Поставил ленту Дэвид Литч, известный по «Быстрее пули».

Материалы по теме
Кино «Каскадёры» прекрасно прославляет опасную профессию: обзор фильма
Кино «Каскадёры» прекрасно прославляет опасную профессию: обзор фильма
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android