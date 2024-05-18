Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание полуфиналов BetBoom Dacha Belgrade по CS2 — Spirit с Falcons, MOUZ с HEROIC

Сегодня, 18 мая, начнётся плей-офф топ-турнира BetBoom Dacha Belgrade 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 500 тыс.

В рамках первого дня плей-офф пройдут полуфиналы чемпионата в Белграде. По итогам сегодняшних игр два коллектива-победителя пройдут в гранд-финал соревнования, а проигравшие вылетят с турнира.

Расписание BetBoom Dacha Belgrade 2024 по CS 2 на 18 мая

15:00. Полуфинал, Team Falcons (Дания) — Team Spirit (Россия)

19:00. Полуфинал, MOUZ (Европа) — HEROIC (Дания)

Турнир BetBoom Dacha Belgrade 2024 проходит в LAN-формате с 14 по 19 мая в Белграде, Сербия. В рамках соревнования восемь коллективов разыгрывают призовой фонд в размере $ 500 тыс.

По итогам групповой стадии ивент покинули такие составы, как российские Aurora Gaming, BetBoom Team и Virtus.pro, а также MIBR из Бразилии.