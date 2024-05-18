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Гленн Пауэлл и Дэйзи Эдгар-Джонс — на новых кадрах из фильма-катастрофы «Смерч»

Гленн Пауэлл и Дэйзи Эдгар-Джонс — на новых кадрах из фильма-катастрофы «Смерч»
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Журналисты издания Total Film опубликовали несколько новых кадров из фильма-катастрофы «Смерч». На них оказались изображены герои Гленна Пауэлла и Дэйзи Эдгар-Джонс.

«Смерч» выступит ремейком оригинальной картины 1996 года. Фильм расскажет о команде охотников за штормами, которые планируют запечатлеть, а затем попытаться уничтожить надвигающееся на них природное явление. Однако масштаб смерчей превосходит все их прогнозы, из-за чего они вынуждены бороться за выживание.

Главные роли в фильме исполнили Глен Пауэлл («Топ Ган: Мэверик»), Дэйзи Эдгар-Джонс («Нормальные люди») и Дэвид Коренсвет («Супермен»). Режиссёром картины выступил Ли Айзек Чун, известный по «Мандалорцу».

Мировая премьера ленты состоится 19 июля.

Новые кадры

Фото: Total Film/Universal Pictures

Фото: Total Film/Universal Pictures

Фото: Total Film/Universal Pictures

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