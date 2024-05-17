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Результат матча Team Spirit — Xtreme Gaming (PGL Wallachia Season 1 по Dota 2)

Состав Team Spirit по Dota 2 всухую проиграл Xtreme Gaming на PGL Wallachia Season 1
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Российская Team Spirit упала в нижнюю сетку плей-офф топ-турнира PGL Wallachia Season 1 по Dota 2 с призовым $ 1 млн.

Во втором раунде основной стадии чемпионата в Румынии «драконы» встретились с Xtreme Gaming из Китая. «Спиритам» не удалось обыграть китайский ростер, который не проиграл ещё ни одной карты на текущем соревновании.

Dota 2. PGL Wallachia Season 1 . 1/2 финала (верхняя сетка)
17 мая 2024, пятница. 17:45 МСК
Xtreme Gaming
Окончен
2 : 0
Team Spirit

Так, Team Spirit отправляется в нижнюю сетку, где столкнётся с перуанской BOOM Esports, которая ранее выбила с турнира Gaimin Gladiators. Xtreme же, в свою очередь, прошла в финал верхней сетки PGL Wallachia Season 1 и гарантировала себе как минимум топ-3 на данном чемпионате.

Турнир PGL Wallachia Season 1 проходит в LAN-формате в период с 10 по 19 мая 2024 года. В рамках соревнования 16 коллективов борются за призовой фонд в размере $ 1 млн.

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