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В Fortnite пройдёт масштабный ивент со вселенной Fallout

В Fortnite пройдёт масштабный ивент со вселенной Fallout
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Разработчики королевской битвы Fortnite из Epic Games анонсировали в соцсети X (ранее Twitter) масштабный ивент со вселенной Fallout. На данный момент авторы опубликовали только тизер-изображение, однако другие подробности пока не раскрываются.

Событие начнётся в игре уже 24 мая. Вероятно, в рамках коллаборации в Fortnite добавят множество новых косметических предметов и, вероятно, пару механик.

Фото: Epic Games

Ко всему прочему, в начале месяца стартовал масштабный ивент, приуроченный к празднованию дня «Звёздных войн». Кроссовер затронул сразу все крупные игры Epic Games внутри Fortnite: королевскую битву, Festival, Rocket Racing и LEGO.

Fortnite доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch и смартфонах.

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