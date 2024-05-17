Продажи GTA 5 превысили 200 млн копий — больше только у Minecraft и «Тетриса»

Издатель Take-Two Interactive объявил в своём новом финансовом отчёте, что продажи криминального боевика GTA 5 превысили 200 млн копий. К такому результату проект шёл на протяжении 11 лет — релиз игры состоялся в сентябре 2013 года.

Подобный успех позволил GTA 5 войти в тройку самых продаваемых видеоигр за всю историю. Большей вершины удалось достигнуть только двум тайтлам: Minecraft (300 млн копий) и «Тетрису» (520 млн копий). Несмотря на то что пятая часть серии вышла более 10 лет назад, она до сих пор попадает в еженедельные чарты самых продаваемых игр.

Согласно официальной информации от Rockstar Games, релиз GTA 6 состоится осенью 2025 года на PlayStation 5 и Xbox Series. После этого игра наверняка доберётся и до ПК.