«Элегантный и стильный»: критики восхваляют ленту «Виды доброты» с Эммой Стоун

15 мая в рамках Каннского кинофестиваля состоялась премьера ленты «Виды доброты» режиссёра Йоргоса Лантимоса («Бедные-несчастные»). Первые рецензенты уже успели посмотреть картину и поделиться своими впечатлениями от увиденного.

На агрегаторе Rotten Tomatoes лента «Виды доброты» получила фантастические 95% «свежести» на основе 19 рецензий.

Фото: ROTTEN TOMATOES

Некоторые отзывы критиков на фильм

При первом просмотре фильм может показаться не таким цельным, как хотелось бы некоторым зрителям, но чем дольше вы размышляете над ним, тем больше все кусочки головоломки начинают образовывать единую картину.

Фильм «Виды доброты» рассматривает человечество во всей его странности, что вызывает недоумение.

Насыщенное произведение, наполненное моментами, которые отражают сложность человеческого существования.



Этот длинный, оригинальный фильм восхищает, хотя и немного разочаровывает, бросая вызов общепринятой логике и одновременно показывая абсурдистский рифф на современное общество.

«Виды доброты» расскажут сразу три отдельные истории: о человеке без выбора, который пытается взять под контроль свою жизнь; о полицейском, встревоженном тем, что его жена вернулась к нему и кажется другим человеком; о женщине, решившей найти конкретного человека, которому суждено стать неким духовным лидером.