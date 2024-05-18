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Анонсирован смартфон Moto X50 Ultra с ИИ-функциями и экраном 144 Гц

Компания Motorola анонсировала смартфон X50 Ultra. Устройство работает на процессоре Snapdragon 8s Gen 3 и под управлением операционной системы Android 14.

Фото: Motorola

Девайс оснащён 6,7-дюймовым P-OLED экраном с разрешением 2712x1220 пикселей, частотой обновления 144 Гц, максимальной яркостью 2500 нит и поддержкой HDR10+. Также гаджет предложит аккумулятор ёмкостью 4500 мА/ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью до 125 Вт.

Что касается камер, то в устройстве установлено четыре модуля: основной на 50 МП, сверхширокоугольный на 50 МП, телеобъектив на 64 МП и фронтальный на 50 МП. Ещё смартфон обладает рядом ИИ-функций, включая умного помощника Xiaotian.

Цены на Moto X50 Ultra начинаются от 3999 юаней (~ 51 тыс. рублей). Продажи смартфона стартуют уже 24 мая.