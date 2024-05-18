Режиссёр «Крёстного отца» Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал современный Голливуд

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Недавно на Каннском кинофестивале состоялась премьера фильма «Мегалополис» — первой за 13 лет картины режиссёра Фрэнсиса Форда Копполы. У критиков сложилось смешанное впечатление от увиденного: одни недовольны скучным и рваным повествованием, а другие считают ленту невероятно уникальной.

Затем постановщик «Крёстного отца» Фрэнсис Форд Коппола провёл пресс-конференцию. В рамках неё режиссёр жёстко раскритиковал современный Голливуд. По его словам, скоро данная студийная система может рухнуть.

Я боюсь, что киноиндустрия стала больше похожа на людей, которых нанимают сугубо для выполнения долговых обязательств, потому что у студий огромные долги… Очевидно, что у современных компаний вроде Amazon, Apple и Microsoft много денег, поэтому не исключено, что время больших студий закончено.

Премьера «Мегалополиса» в мировом прокате состоится в этом году.