Capcom начала разрабатывать бесплатный VR-режим для ремейка Resident Evil 4

Capcom сообщила в социальных сетях, что стартовала разработка VR-режима для ремейка Resident Evil 4. Компания призвала ожидать новостей, которые должны появиться в ближайшее время.

Проект получит поддержку VR-режима только для PS VR 2. Режим выйдет в качестве бесплатного дополнения — его можно будет скачать из PS Store без каких-либо затруднений.

Фото: Capcom

Ремейк Resident Evil 4 по духу будет следовать оригинальному проекту, однако в игре появятся новые виды противников и другие элементы, чтобы сделать тайтл комфортным для современных геймеров. Какие-то изменения внесут и в сюжетную часть, но подробности неизвестны.

Ремейк Resident Evil 4 выйдет 24 марта на ПК, PS4, PS5 и Xbox Series. Информации о выходе игры на Xbox One до сих пор нет.