Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Capcom начала разрабатывать бесплатный VR-режим для ремейка Resident Evil 4

Capcom начала разрабатывать бесплатный VR-режим для ремейка Resident Evil 4
Комментарии

Capcom сообщила в социальных сетях, что стартовала разработка VR-режима для ремейка Resident Evil 4. Компания призвала ожидать новостей, которые должны появиться в ближайшее время.

Проект получит поддержку VR-режима только для PS VR 2. Режим выйдет в качестве бесплатного дополнения — его можно будет скачать из PS Store без каких-либо затруднений.

Фото: Capcom

Ремейк Resident Evil 4 по духу будет следовать оригинальному проекту, однако в игре появятся новые виды противников и другие элементы, чтобы сделать тайтл комфортным для современных геймеров. Какие-то изменения внесут и в сюжетную часть, но подробности неизвестны.

Ремейк Resident Evil 4 выйдет 24 марта на ПК, PS4, PS5 и Xbox Series. Информации о выходе игры на Xbox One до сих пор нет.

Советы для Atomic Heart. Что нужно знать перед началом игры Советы для Atomic Heart. Что нужно знать перед началом игры
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023