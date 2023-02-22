Capcom начала разрабатывать бесплатный VR-режим для ремейка Resident Evil 4
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Capcom сообщила в социальных сетях, что стартовала разработка VR-режима для ремейка Resident Evil 4. Компания призвала ожидать новостей, которые должны появиться в ближайшее время.
Проект получит поддержку VR-режима только для PS VR 2. Режим выйдет в качестве бесплатного дополнения — его можно будет скачать из PS Store без каких-либо затруднений.
Фото: Capcom
Ремейк Resident Evil 4 по духу будет следовать оригинальному проекту, однако в игре появятся новые виды противников и другие элементы, чтобы сделать тайтл комфортным для современных геймеров. Какие-то изменения внесут и в сюжетную часть, но подробности неизвестны.
Ремейк Resident Evil 4 выйдет 24 марта на ПК, PS4, PS5 и Xbox Series. Информации о выходе игры на Xbox One до сих пор нет.
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