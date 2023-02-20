Советы для Atomic Heart. Что нужно знать перед началом игры

Atomic Heart уже выходит — и игра получилась непростой, со своими особенностями. Мы решили подготовить понятный и простой гайд с советами, которые помогут эффективнее заниматься истреблением роботов и меньше застревать.
- Собирайте вообще всё на уровне
- Пробуйте разные умения
- Устанавливайте кассетник
- Сканируйте местность
- Пробуйте новое оружие
- Отключайте роботов
- Проверяйте свой склад
Собирайте вообще всё на уровне
Начинаем с самого понятного — «пылесосьте» уровни, особенно поначалу. Подбегайте к шкафам, столам, коробкам и сундукам — забирайте с них абсолютно всё, потому что там могут храниться важные ресурсы. Тут под десяток видов разной «валюты», поэтому лучше взять, чем потом жалеть, что чего-то не хватило.
Вдобавок так можно найти новые чертежи для крафтинга, предметы для лучения и какие-то уникальные вещи.
Эта рука «засосёт» всё нужное
Фото: Mundfish
Пробуйте разные умения
В Atomic Heart сделали очень лояльную прокачку — вы в любой момент можете отказаться от выбранных умений в пользу других. Никаких штрафов или ограничений. Прокачали способность и она абсолютно не нравится — отказались, выбрали другую.
Иногда этим даже полезно заниматься, поскольку у врагов и определённых боссов есть слабости — кто-то имеет уязвимость ко льду, поэтому при встрече с таким имеет смысл перенаправить свои умения в другое русло.
Льдом его!
Фото: Mundfish
Устанавливайте кассетник
Кассетник — специальная приблуда почти для любого оружия, которая позволяет наносить элементальный урон — огнём, электричеством или льдом. Это опять же поможет при сражениях с определёнными типами врагов и боссов, у которых есть определённые слабости.
Кассетник на дробовике
Фото: Mundfish
Сканируйте местность
Изучать окружение стоит через местное «орлиное зрение» (Alt на ПК, R1 + удержание R1 на PlayStation и LB + удержание LB на Xbox). Благодаря ему можно не только увидеть набитые ресурсами сундуки и противников через стены, но и как раз узнать слабые стороны врагов — пользуйтесь, чтобы оставаться эффективными в бою.
Вот и узнали слабости босса
Фото: Mundfish
Пробуйте новое оружие
Начальный топор неплох для ближнего боя первые несколько часов, но при появлении альтернативных видов оружия для рукопашных сражений лучше попробовать их — они сильнее и эффективнее. С огнестрельным оружием примерно так же, обязательно пробуйте новые стволы — если не понравятся, их можно разобрать и вернуть ресурсы.
Также не забывайте улучшать пушки — правда, для получения многих улучшений предстоит отправляться на специальные локации, но всё отображается на карте.
Это оружие — мощь
Фото: Mundifsh
Отключайте роботов
Изучать локации в открытом мире, когда рядом так и норовят атаковать роботы, не лучшая затея. Лучше отключить их на несколько минут и свободно рассмотреть уровень. Для этого надо найти специальную будку и подключиться к камере, чтобы открыть её. В самой будке предстоит перегрузить сеть, после чего все камеры и роботы в округе просто отключатся — но лишь на время.
Atomic Heart
Фото: Mundfish
Проверяйте свой склад
У робота ЭЛЕОНОРа можно получить доступ к своему складу — туда попадают все предметы, которым не хватило места в вашем инвентаре во время изучений локаций. Проверять его стоит хотя бы потому, что там может быть много предметов для лечения и патронов. Там же при желании их можно разбирать на ресурсы.
Если не будете проверять склад, к середине игры он превратится в настоящий склад
Фото: Mundfish
- 20 февраля 2023
-
21:55
-
21:26
-
20:17
-
20:14
-
19:49
-
19:22
-
19:20
-
18:54
-
18:27
-
18:24
-
17:52
-
17:25
-
16:59
-
16:31
-
16:04
-
15:56
-
15:46
-
15:31
-
14:57
-
14:52
-
14:16
-
14:00
-
13:48
-
13:17
-
13:15
-
12:45
-
12:29
-
11:56
-
11:04
-
10:28
-
09:45
-
09:02
-
08:25
- 19 февраля 2023
-
20:32
-
20:30