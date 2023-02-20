Советы для Atomic Heart. Что нужно знать перед началом игры

На что стоит обратить и про что не стоит забывать.

Atomic Heart уже выходит — и игра получилась непростой, со своими особенностями. Мы решили подготовить понятный и простой гайд с советами, которые помогут эффективнее заниматься истреблением роботов и меньше застревать.

Собирайте вообще всё на уровне

Начинаем с самого понятного — «пылесосьте» уровни, особенно поначалу. Подбегайте к шкафам, столам, коробкам и сундукам — забирайте с них абсолютно всё, потому что там могут храниться важные ресурсы. Тут под десяток видов разной «валюты», поэтому лучше взять, чем потом жалеть, что чего-то не хватило.

Вдобавок так можно найти новые чертежи для крафтинга, предметы для лучения и какие-то уникальные вещи.

Эта рука «засосёт» всё нужное Фото: Mundfish

Пробуйте разные умения

В Atomic Heart сделали очень лояльную прокачку — вы в любой момент можете отказаться от выбранных умений в пользу других. Никаких штрафов или ограничений. Прокачали способность и она абсолютно не нравится — отказались, выбрали другую.

Иногда этим даже полезно заниматься, поскольку у врагов и определённых боссов есть слабости — кто-то имеет уязвимость ко льду, поэтому при встрече с таким имеет смысл перенаправить свои умения в другое русло.

Льдом его! Фото: Mundfish

Устанавливайте кассетник

Кассетник — специальная приблуда почти для любого оружия, которая позволяет наносить элементальный урон — огнём, электричеством или льдом. Это опять же поможет при сражениях с определёнными типами врагов и боссов, у которых есть определённые слабости.

Кассетник на дробовике Фото: Mundfish

Сканируйте местность

Изучать окружение стоит через местное «орлиное зрение» (Alt на ПК, R1 + удержание R1 на PlayStation и LB + удержание LB на Xbox). Благодаря ему можно не только увидеть набитые ресурсами сундуки и противников через стены, но и как раз узнать слабые стороны врагов — пользуйтесь, чтобы оставаться эффективными в бою.

Вот и узнали слабости босса Фото: Mundfish

Пробуйте новое оружие

Начальный топор неплох для ближнего боя первые несколько часов, но при появлении альтернативных видов оружия для рукопашных сражений лучше попробовать их — они сильнее и эффективнее. С огнестрельным оружием примерно так же, обязательно пробуйте новые стволы — если не понравятся, их можно разобрать и вернуть ресурсы.

Также не забывайте улучшать пушки — правда, для получения многих улучшений предстоит отправляться на специальные локации, но всё отображается на карте.

Это оружие — мощь Фото: Mundifsh

Отключайте роботов

Изучать локации в открытом мире, когда рядом так и норовят атаковать роботы, не лучшая затея. Лучше отключить их на несколько минут и свободно рассмотреть уровень. Для этого надо найти специальную будку и подключиться к камере, чтобы открыть её. В самой будке предстоит перегрузить сеть, после чего все камеры и роботы в округе просто отключатся — но лишь на время.

Atomic Heart Фото: Mundfish

Проверяйте свой склад

У робота ЭЛЕОНОРа можно получить доступ к своему складу — туда попадают все предметы, которым не хватило места в вашем инвентаре во время изучений локаций. Проверять его стоит хотя бы потому, что там может быть много предметов для лечения и патронов. Там же при желании их можно разбирать на ресурсы.