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Гайд по Atomic Heart — советы и секреты по прохождению игры: кассетник, умения, роботы, склад и другое

Советы для Atomic Heart. Что нужно знать перед началом игры
Михаил Шевкун
Советы по Atomic Heart
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На что стоит обратить и про что не стоит забывать.

Atomic Heart уже выходит — и игра получилась непростой, со своими особенностями. Мы решили подготовить понятный и простой гайд с советами, которые помогут эффективнее заниматься истреблением роботов и меньше застревать.

Atomic Heart безумно старается быть превосходной игрой, но это не новый «Сталкер». Обзор Atomic Heart безумно старается быть превосходной игрой, но это не новый «Сталкер». Обзор

Собирайте вообще всё на уровне

Начинаем с самого понятного — «пылесосьте» уровни, особенно поначалу. Подбегайте к шкафам, столам, коробкам и сундукам — забирайте с них абсолютно всё, потому что там могут храниться важные ресурсы. Тут под десяток видов разной «валюты», поэтому лучше взять, чем потом жалеть, что чего-то не хватило.

Вдобавок так можно найти новые чертежи для крафтинга, предметы для лучения и какие-то уникальные вещи.

Эта рука «засосёт» всё нужное

Эта рука «засосёт» всё нужное

Фото: Mundfish

Пробуйте разные умения

В Atomic Heart сделали очень лояльную прокачку — вы в любой момент можете отказаться от выбранных умений в пользу других. Никаких штрафов или ограничений. Прокачали способность и она абсолютно не нравится — отказались, выбрали другую.

Иногда этим даже полезно заниматься, поскольку у врагов и определённых боссов есть слабости — кто-то имеет уязвимость ко льду, поэтому при встрече с таким имеет смысл перенаправить свои умения в другое русло.

Льдом его!

Льдом его!

Фото: Mundfish

Устанавливайте кассетник

Кассетник — специальная приблуда почти для любого оружия, которая позволяет наносить элементальный урон — огнём, электричеством или льдом. Это опять же поможет при сражениях с определёнными типами врагов и боссов, у которых есть определённые слабости.

Кассетник на дробовике

Кассетник на дробовике

Фото: Mundfish

Сканируйте местность

Изучать окружение стоит через местное «орлиное зрение» (Alt на ПК, R1 + удержание R1 на PlayStation и LB + удержание LB на Xbox). Благодаря ему можно не только увидеть набитые ресурсами сундуки и противников через стены, но и как раз узнать слабые стороны врагов — пользуйтесь, чтобы оставаться эффективными в бою.

Вот и узнали слабости босса

Вот и узнали слабости босса

Фото: Mundfish

Пробуйте новое оружие

Начальный топор неплох для ближнего боя первые несколько часов, но при появлении альтернативных видов оружия для рукопашных сражений лучше попробовать их — они сильнее и эффективнее. С огнестрельным оружием примерно так же, обязательно пробуйте новые стволы — если не понравятся, их можно разобрать и вернуть ресурсы.

Также не забывайте улучшать пушки — правда, для получения многих улучшений предстоит отправляться на специальные локации, но всё отображается на карте.

Это оружие — мощь

Это оружие — мощь

Фото: Mundifsh

Отключайте роботов

Изучать локации в открытом мире, когда рядом так и норовят атаковать роботы, не лучшая затея. Лучше отключить их на несколько минут и свободно рассмотреть уровень. Для этого надо найти специальную будку и подключиться к камере, чтобы открыть её. В самой будке предстоит перегрузить сеть, после чего все камеры и роботы в округе просто отключатся — но лишь на время.

Atomic Heart

Atomic Heart

Фото: Mundfish

Проверяйте свой склад

У робота ЭЛЕОНОРа можно получить доступ к своему складу — туда попадают все предметы, которым не хватило места в вашем инвентаре во время изучений локаций. Проверять его стоит хотя бы потому, что там может быть много предметов для лечения и патронов. Там же при желании их можно разбирать на ресурсы.

Если не будете проверять склад, к середине игры он превратится в настоящий склад

Если не будете проверять склад, к середине игры он превратится в настоящий склад

Фото: Mundfish

Как купить Atomic Heart в России на ПК и консолях Как купить Atomic Heart в России на ПК и консолях
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Теги Чемп.Play Игры Atomic Heart •••

Заглавное фото: Mundfish

Источник: «Чемпионат»

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