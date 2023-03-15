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Авторов Fortnite оштрафовали на $ 245 млн за хитрый «обман» игроков

Авторов Fortnite оштрафовали на $ 245 млн за хитрый «обман» игроков
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Федеральная торговая комиссия (FTC) оштрафовала компанию Epic Games на $ 245 млн. По заверению ведомства, издатель и разработчик с помощью интерфейса в Fortnite вытягивает из игроков деньги.

FTC уверена, что интерфейс Fortnite сделан так, чтобы продавать игрокам различные предметы без подтверждения оплаты. Кроме того, комиссия заявляет, что во внутреннем магазине боевика дети могут приобретать косметические вещи без ведома родителей. Epic Games уже запретили брать плату за контент без дополнительного подтверждения оплаты.

Комиссия планирует с уплаченного штрафа возместить расходы пострадавшим геймерам. Выплаты смогут получить родители, чьи дети совершали покупки внутри Fortnite с января 2017 года по ноябрь 2018-го. Большинство пострадавших могут претендовать на возмещение, если они купили что-то в игре до сентября 2022-го.

На прошлой неделе в Fortnite стартовал новый сезон — «МЕГА».

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