Утекли детали и скриншоты сетевой гонки LEGO 2K Drive

Пользователь Reddit под ником ConsistentFly4437 раскрыл первые детали LEGO 2K Drive — сетевой аркады с различными типами гонок. По словам автора, в будущей гонке можно будет создавать собственные транспортные средства: от автомобилей до лодок, а на трассах будут разбросаны средства ускорения и другие предметы.
Кроме того, ConsistentFly4437 опубликовал и первые скриншоты игры. К сожалению, на них нет геймплейных кадров, однако они позволяют оценить примерный уровень графики, интерфейс и логотип. Также на изображениях можно рассмотреть стилистику карт: от солнечных локаций до пугающих мест с мертвецами и хоррор-атмосферой.
Когда именно состоится полноценный анонс LEGO 2K Drive, неизвестно. Судя по всему, Take-Two должна представить игру в ближайшие месяцы.
Скриншоты
Фото: Reddit/2K
Фото: Reddit/2K
Фото: Reddit/2K
Фото: Reddit/2K
Фото: Reddit/2K
Фото: Reddit/2K
Фото: Reddit/2K
Фото: Reddit/2K
Фото: Reddit/2K
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