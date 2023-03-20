Утекли детали и скриншоты сетевой гонки LEGO 2K Drive

Пользователь Reddit под ником ConsistentFly4437 раскрыл первые детали LEGO 2K Drive — сетевой аркады с различными типами гонок. По словам автора, в будущей гонке можно будет создавать собственные транспортные средства: от автомобилей до лодок, а на трассах будут разбросаны средства ускорения и другие предметы.

Кроме того, ConsistentFly4437 опубликовал и первые скриншоты игры. К сожалению, на них нет геймплейных кадров, однако они позволяют оценить примерный уровень графики, интерфейс и логотип. Также на изображениях можно рассмотреть стилистику карт: от солнечных локаций до пугающих мест с мертвецами и хоррор-атмосферой.

Когда именно состоится полноценный анонс LEGO 2K Drive, неизвестно. Судя по всему, Take-Two должна представить игру в ближайшие месяцы.

Скриншоты

Фото: Reddit/2K

Фото: Reddit/2K

Фото: Reddit/2K

Фото: Reddit/2K

Фото: Reddit/2K

Фото: Reddit/2K

Фото: Reddit/2K

Фото: Reddit/2K