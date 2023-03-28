Сделку Microsoft и Activision Blizzard одобрили в Японии

Пока Sony активно выступает против сделки Microsoft и Activision Blizzard, всё больше стран одобряют поглощение. Одной из последних стран, одобривших сделку, стала Япония.

Отмечается, что регуляторы Японии не видят в сделке ничего плохого — они не считают, что поглощение навредит рынку. Наиболее обсуждаемая тема, Call of Duty, не была затронута в Японии.

Ранее британский антимонопольный регулятор CMA пришёл к выводу, что сделка Microsoft и Activision Blizzard не будет иметь тяжёлых последствий для конкурентов. Сделку ещё не одобрили в США и Европе, однако положительное решение Британии может сказаться на решении остальных регуляторов.

Сумма сделки между Microsoft и Activision Blizzard составляет $ 68,7 млрд.