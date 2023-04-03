DC представила трейлер супергеройского фильма «Синий Жук»

Студия DC представила первые кадры предстоящего фильма «Синий Жук» об одноимённом супергерое.
По сюжету ленты подросток из Техаса Хайме Рейес (его сыграет Шоло Маридуэнья, наиболее известный по роли Мигеля в сериале «Кобра Кай») неожиданно получает доступ к загадочной реликвии, которая даёт ему инопланетный костюм и сверхспособности.
Видео доступно в группе во «ВКонтакте» Red Head Sound. Права на видео принадлежат DC Comics.
Супергерой по имени Синий Жук впервые появился в 1939 году как персонаж Fox Comics. За более чем 80 лет он прошёл несколько интерпретаций и сейчас превратился в Хайме Рейеса, который является членом команды «Юные Титаны» вместе с Кид Флэшем и Красным Робином.
Премьера фильма «Синий Жук» состоится 17 августа. Вероятно, в российских кинотеатрах его не покажут.
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